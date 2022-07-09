Advertisement

عربي-دولي

زاخاروفا: بلينكن اختلق قصصا عن عزل لافروف بمجموعة الـ20

Lebanon 24
09-07-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-969878-637929894255635359.jpg
Doc-P-969878-637929894255635359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تقارير وسائل الإعلام الغربية عن مقاطعات متبادلة حدثت خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اختلق قصصا عن عزل سيرغي لافروف في اجتماعات مجموعة الـ20.
Advertisement
وقالت زاخاروفا إن الصحافيين الغربيين "ركضوا في أرجاء القاعة وحاولوا فهم من كان حاضرا في غرفة الاجتماعات ومن غادر ومن قضى الوقت خارج الاجتماع".

"مظاهر العصابة"
وأضافت "بدلا من حل القضايا المتعلقة بالغذاء والاقتصاد والتمويل، حاولت دول مجموعة السبع "تحويل الاجتماع إلى مظهر آخر من مظاهر العصابة والخلاف".

كما أضافت: "نعم، لم ينجحوا. أولا، توصلوا إلى نوع من القصة حول حقيقة أنهم لا يريدون أن يتم تصويرهم. بعد أن أدركوا على ما يبدو أنهم كانوا أقلية مطلقة، لأنك إذا أخذت 13 من بين 20 دولة و13 دولة، لم يكونوا يستعدون لترتيب أي مقاطعة، بعد ذلك تحولوا إلى تكتيك مختلف عندما فشلت المقاطعة عمليا وتحولت إلى مقاطعة "السبعة" نفسها، ثم وجهوا وسائل الإعلام الغربية للعمل على موضوع المقاطعة بعد كل شيء".
غاب عن خطاب وزيرة خارجية ألمانيا
وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غاب عن خطاب نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ولم ينتظر خطاب ممثل أوكرانيا في اجتماع مجموعة العشرين.

بالإضافة إلى نشر أخبار تفيد بأن الوزير الروسي غادر إندونيسيا قبل الموعد المحدد، ولهذا لن يشارك في العشاء الرسمي وفي الجلسة المسائية للحدث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-07-09
16:41 | 2022-07-09
15:30 | 2022-07-09
15:00 | 2022-07-09
14:58 | 2022-07-09
14:30 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website