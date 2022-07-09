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عربي-دولي

زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في 4 دول

Lebanon 24
09-07-2022 | 16:59
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ذكرت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، يوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال سفير بلاده لدى ألمانيا إضافة إلى عدد من السفراء لدى دول أخرى.


وأعلن زيلينسكي، في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج وهنغاريا.
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ولم يتضح على الفور ما إذا كان المبعوثون سينقلون إلى وظائف جديدة، أم إنهم أخفقوا في مهامهم الدبلوماسية.
 وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 شباط الماضي.
وتعد علاقة كييف مع ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، ذات حساسية خاصة نظرا لاعتمادها بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.

واتخذت ألمانيا إلى جانب دول أوروبية أخرى خطوات كبرى لأجل تقليل الاعتماد على النفط الروسي، لكنها لم تستطع إحداث قطيعة نهائية بسبب غياب البديل.
وقدمت دول غربية مساعدات سخية لأوكرانيا، من أجل مواجهة العمليات الروسية، لكن زيلينسكي لا يخفي تذمره من عدم وقوف الغرب بشكل كاف إلى جانب كييف في خضم الأزمة.
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