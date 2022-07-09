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عربي-دولي

فرنسا تعلن عن شرط "طرد الأجانب" من أراضيها

Lebanon 24
09-07-2022 | 14:15
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كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، يوم السبت، عن إجراء جديد يسمح بطرد الأجانب من مرتكبي الأعمال الخطيرة بغض النظر عن سنهم.


وقال دارمانين في مقابلة مع النسخة الإلكترونية من صحيفة "لوموند"، إن الحكومة تنوي السماح بطرد "أي أجنبي ارتكب أعمالا خطيرة برفع شرط سن الوصول إلى فرنسا".
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وأضاف المسؤول الفرنسي: "حاليا، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة ما لم يستوفِ شروطا معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة".
 
وأوضح دارمانين: "نريد السماح بطرد أي أجنبي دين بارتكاب عمل خطير قضائيا، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء الجديد "سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية الذي سيعرض مطلع العام الدراسي".
وشدد دارمانين على أن الحكومة "على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار لتبني هذا القانون".
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