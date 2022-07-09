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عربي-دولي
هل يعتزل جونسون السياسة بعد استقالته من رئاسة الوزراء؟
Lebanon 24
09-07-2022
|
23:12
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أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون يفكر في اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي.
وقالت المصادر للصحيفة إن "جونسون لا ينوي التنازل عن منصبه البرلماني في الوقت الحالي لتجنب إجراء انتخابات فرعية لمجلس العموم بالبرلمان البريطاني في دائرته الانتخابية، والتي قد تنتهي بفوز مرشح المعارضة وتصبح ضربة أخرى لحزب المحافظين الحاكم".
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وأوضحت أن جونسون "ليس متأكدا من ضرورة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة كما فعلت سلفه كرئيسة للحكومة تيريزا ماي التي ما زالت نائبا في البرلمان".
ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون قد يعود إلى الأنشطة الصحفية أو إلقاء محاضرات حول مواضيع مختلفة في حالة ترك السياسة.
(روسيا اليوم)
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