هذا ما سيُؤكّده بايدن خلال زيارته المرتقبة للسعودية

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجية" مع السعودية "مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة"، وذلك خلال زيارته المملكة الأسبوع المقبل.وأضاف بايدن في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" أن "وجود شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا يعود بالفائدة على الأميركيين من نواح عديدة".(روسيا اليوم)