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عربي-دولي

الفيضانات تقتل العشرات في باكستان

Lebanon 24
10-07-2022 | 00:00
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قال مسؤولون باكستانيون إن فيضانات عارمة أودت بحياة عشرات الأشخاص وشردت مئات آخرين في البلاد، مع هطول الأمطار الموسمية بغزارة على البلاد.


وقال ضياء الله لانجوف مستشار رئيس وزراء إقليم بلوشستان لشؤون الكوارث والشؤون الداخلية إن 57 شخصا، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في الإقليم الواقع بجنوب البلاد، مضيفا أن ثمانية سدود انهارت بسبب الأمطار الغزيرة.
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وتابع لانجوف أن مئات آخرين أصبحوا بلا مأوى بعد انهيار منازلهم تحت وطأة الأمطار والفيضانات، مشيرا إلى أن الأمطار الموسمية ما زالت مستمرة.

وفي إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، قال بيان رسمي إن شخصين أحدهما طفل في السادسة من عمره لقيا مصرعهما وأصيب أربعة آخرون عندما انهار منزلهم بسبب الأمطار.

وهطلت أمطار غزيرة على البلاد في الأيام القليلة الماضية مما تسبب في إغراق مساحات شاسعة من مدينة كراتشي، كبرى مدن باكستان، بالمياه.

وقالت البحرية الباكستانية إنها انضمت إلى الجهود لإجلاء المواطنين وتوصيل مستلزمات الإعاشة والمياه العذبة إلى السكان في بلوشستان.
 
 
(سكاي نيوز)
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