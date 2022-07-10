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عربي-دولي

السعودية تضبط 154 كلغ من المخدرات

Lebanon 24
10-07-2022 | 00:33
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أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 154 كيلوغرام من مخدر الحشيش في محافظة سراة عبيدة شرق منطقة عسير في جنوب المملكة.


وأضافت أنه "تم استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص".
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(روسيا اليوم)
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