السعودية تضبط 154 كلغ من المخدرات

أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 154 كيلوغرام من مخدر الحشيش في محافظة سراة عبيدة شرق منطقة عسير في جنوب المملكة.





وأضافت أنه "تم استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

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(روسيا اليوم)