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عربي-دولي

القوات الروسية تُسيطر على منطقة جديدة... ما هي؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:00
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أعلن مسؤولون انفصاليون موالون لموسكو أن قواتهم، المدعومة من القوات الروسية، تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.

فقد نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن "سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك"، قوله إن قوات تابعة للوغانسك، مدعومة من الجيش الروسي، تواصل "عملية تحرير سيفرسك"، مشيرا إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على منطقة "غريغوروفكا".
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وأوضح ميروشينك قوات لوغانسك شنت الهجوم من القطاع الشمالي لسيفرسك، مشيرا إلى "التشكيلات المسلحة الأوكرانية" في تلك المنطقة "لن تكون قادرة على صد هجوم قواتنا لفترة طويلة، لأن بعض الوحدات تغادر المدينة سرا".
 
 
(سكاي نيوز)
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