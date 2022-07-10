بعد إقتحام منزل الرئيس... كيف هو الوضع اليوم في سريلانكا؟

عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو، العاصمة التجارية لسريلانكا، اليوم الأحد، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس غوتابايا راجاباكسه على الاستقالة بعد اقتحام منزله وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.

Advertisement

(الحدث)