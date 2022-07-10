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عربي-دولي

بعد إقتحام منزل الرئيس... كيف هو الوضع اليوم في سريلانكا؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:30
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عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو، العاصمة التجارية لسريلانكا، اليوم الأحد، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس غوتابايا راجاباكسه على الاستقالة بعد اقتحام منزله وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.
 
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