بعد استقالة جونسون.. هل المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا في خطر؟

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كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أحد أكثر المؤيدين الغربيين حماسة لأوكرانيا في حربها مع روسيا. فهل ستدفع استقالته، التي أُعلنت الخميس، إلى تغيير السياسة من قبل بريطانيا؟وبحسب موقع الإذاعة الرسمية للولايات المتحدة "صوت أميركا" (VOA)، "كان جونسون من بين أوائل القادة الغربيين الذين زاروا كييف في أعقاب الغزو الروسي، حيث سار في شوارع العاصمة إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من ضواحي المدينة. أقام الرجلان علاقة وثيقة، وكثيرًا ما ينشران رسائل عامة للإعجاب والدعم لبعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي. في الأسابيع الأخيرة، كان زيلينسكي واضحًا في رغبته في بقاء جونسون في المنصب. في خطاب استقالته القصير نسبيًا يوم الخميس، أشار جونسون بشكل خاص إلى أوكرانيا. وقال: "اسمحوا لي أن أقول الآن لشعب أوكرانيا إنني أعلم أننا في المملكة المتحدة سنواصل دعم معركتكم من أجل الحرية لأطول فترة ممكنة". تحدث جونسون إلى زيلينسكي عبر الهاتف فور استقالته، وكرر دعم بريطانيا. ووفقًا لمسؤولين حكوميين، أنهى المحادثة بالقول للرئيس الأوكراني، "أنت بطل، الجميع يحبك"."وتابع الموقع، "وعبر زيلينسكي عن "حزنه" جراء استقالة جونسون. وقال في شريط فيديو تم تسجيله مساء الخميس: "دور بريطانيا في حماية الحرية عالمي بحق". وأضاف: "وعلى الرغم من كونها انعكاسًا لموقف المجتمع البريطاني، إلا أن القيادة والكاريزما التي يتمتع بها قادة الدولة دائمًا ما تكون ذات أهمية خاصة. خاصة خلال هذه الأوقات - وقت الحرب الروسية الشاملة ضد أوروبا، والتي شنت هجومًا على أوروبا بأكملها عبر بلدنا. لذلك، ليس من المستغرب أن يشعر الأوكرانيون بالامتنان الشخصي لبوريس". شارك العديد من الأوكرانيين وجهة نظر رئيسهم بشأن استقالة جونسون. وقال ديميترو أوسيكوف، أحد سكان كييف، لوكالة الأنباء الفرنسية: "بريطانيا ستقدم المزيد من الدعم. لكن لن يكون الأمر بنفس الطريقة كما حدث مع بوريس جونسون. يمكننا القول إنه صديق لبلدنا"."وبحسب الموقع، "تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم المساعدة العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا - بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ والمدفعية، ومؤخرا، أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة المتقدمة أو MLRS. ويتلقى المئات من القوات الأوكرانية تدريبات في بريطانيا. في المجموع، تعهد جونسون بتقديم 2.8 مليار دولار من الدعم العسكري إلى جانب 1.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية.هل ستؤدي استقالته إلى تغيير في مستوى دعم بريطانيا لأوكرانيا؟ قال المحلل جون كامبفنر، المدير التنفيذي للمبادرة العالمية في المملكة المتحدة في تشاتام هاوس في لندن، إن الأمر غير محتمل. وأضاف في حديث للموقع، "أيا كان من سيخلف جونسون فسيواصل السياسة إلى حد كبير كما هي. ليس فقط لأنه، بمعايير هذا الصراع، كان ناجحًا مثل نهج أي بلد، ولكنه أيضًا شائع محليًا أيضًا"."وأضاف الموقع، "أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وهو المنافس المحتمل لمنصب رئيس الوزراء المقبل، أن هناك دعمًا متعدد الأطراف للدعم العسكري المقدم لأوكرانيا. وقال والاس للصحفيين يوم الخميس، "بريطانيا تدعم أوكرانيا تماماً. كما تعلمون، المساعدة التي نقدمها لأوكرانيا لا تتعلق بمجرد شخص واحد، لا تتعلق بي أنا، لا تتعلق برئيس الوزراء، إنما هي نتيجة جهود مشتركة". رحبت موسكو من جهتها باستقالة بوريس جونسون. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن العبرة من هذه القصة هي "عدم السعي لتدمير روسيا"."وبحسب الموقع، "سعى جونسون إلى إعادة وضع بريطانيا في المجالات الأمنية الأخرى، مشددًا على أهمية الاتفاقية الأمنية "أوكوس" مع أستراليا والولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وختم كامبفنر: "يعد هذا التحول نحو آسيا وتحديداً القوة والتهديد الذي تشكله الصين، والذي تم تحديده في "المراجعة المتكاملة" للحكومة منذ أكثر من عام بقليل، أمرًا مهمًا. لكن يمكن لبريطانيا أن تكون لاعباً إلى جانب دول الجامعة الأخرى - الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وأستراليا، واليابان؛ ولكن أيضًا أصبح الاتحاد الأوروبي لاعبًا مهمًا بشكل متزايد، وكذلك دول مثل كوريا الجنوبية"."