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وفاة الرئيس المكسيكي السابق عن عمر يناهز 100 عام

Lebanon 24
10-07-2022 | 05:00
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توفي الرئيس السابق للمكسيك، لويس إتشيفيريا ألفاري، الذي خدم من عام 1970 إلى عام 1976، يوم الجمعة عن عمر يناهز 100 عام، وفقا لما قاله نجله بينيتو إتشيفيريا.
وذكر نجله، أمس السبت، أن إتشيفيريا توفي في منزله في كويرنافاكا، عاصمة ولاية موريلوس الواقعة في جنوب وسط المكسيك.
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وبعث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر تويتر "خالص تعازيه" لعائلة الزعيم السابق وأصدقائه.

تجدر الإشارة إلى أن إتشيفيريا، وهو محام محترف وعضو في الحزب الثوري المؤسسي المكسيكي، جعل العلاقات الدولية للمكسيك أولوية واشتهر، من بين أمور أخرى، بالترويج لميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول في الأمم المتحدة في عام 1972.
 
 
(سبوتينك)
 
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