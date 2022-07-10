تقريرٌ يكشف وضع روسيا "دبلوماسياً" و "ميدانياً".. هل تحقق "إنهاكها" فعلاً؟

نشر موقع "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "روسيا تواجه عزلة ديبلوماسية دولية.. وقواتها منهكة في الميدان"، وجاء فيه:

تعاني القوات الروسية في شرق أوكرانيا من الإنهاك في ظل خسائر متصاعدة في "الجنود والعتاد"، بينما تتحرك الولايات المتحدة بخطوات متزايدة لـ"تحجيم" روسيا دبلوماسيا.

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محللين عسكريين قولهم، إن القوات الروسية أوقفت عمليتها العسكرية في "محاولة لإعادة التجمع وإعداد التعزيزات لهجوم متجدد على مدن في مقاطعة دونيتسك".



قوات منهكة وخسائر فادحة ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محللين عسكريين قولهم، إن القوات الروسية أوقفت عمليتها العسكرية في "محاولة لإعادة التجمع وإعداد التعزيزات لهجوم متجدد على مدن في مقاطعة دونيتسك".





ووفقاً لتقييم لوزارة الدفاع البريطانية، السبت، يتم نشر العديد من التعزيزات العسكرية الروسية بـ"معدات قديمة أو غير مناسبة". رغم تحذيرات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الشهر، من أن "قواته لم تطلق أعنف جهودها حتى الآن ضد أوكرانيا"، لكن تقارير استخباراتية تشكك في "فعالية الوحدات التي تقوم روسيا بتحريكها".ووفقاً لتقييم لوزارة الدفاع البريطانية، السبت، يتم نشر العديد من التعزيزات العسكرية الروسية بـ"معدات قديمة أو غير مناسبة".





وتم تصميم MT-LB لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، ويمكن لتلك المدرعات تركيب مدفع رشاش لحماية قواتها فقط ، وفقا لـ"نيويورك تايمز".



ولطالما اعتبرت روسيا تلك المدرعات غير مناسبة لمعظم أدوار نقل المشاة في الخطوط الأمامية، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية.



وتم نقل عمليات الانتشار السابقة باستخدام "عربات قتال بي إم بي -2 المدرعة والتي يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات"، حسب وزارة الدفاع البريطانية.



وفي سياق متصل، تبذل روسيا جهوداً مضنية لجمع "المزيد من القوات للقتال"، ولجأت موسكو إلى "تشكيل كتائب متطوعة لنشرها في أوكرانيا"، وفقا لما رصدته "نيويورك تايمز" في وسائل إعلام روسية.



ويتم تشكيل تلك "الكتائب المتطوعة" من أبناء مناطق الأقليات العرقية الروسية الفقيرة، وكذلك الأوكرانيين في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من موسكو في شرق أوكرانيا.



وتهدف تلك التحركات الروسية إلى "تجنب التجنيد الوطني"، الذي تخشى موسكو أن يتسبب في مخاطر سياسية داخلية. وكانت إحدى العلامات التي أشارت إليها وزارة الدفاع هي توقعها بـ"نشر قوات روسية جديدة بمركبات مدرعة MT-LB"، حسب ما نشرته بموقع "تويتر".وتم تصميم MT-LB لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، ويمكن لتلك المدرعات تركيب مدفع رشاش لحماية قواتها فقط ، وفقا لـ"نيويورك تايمز".ولطالما اعتبرت روسيا تلك المدرعات غير مناسبة لمعظم أدوار نقل المشاة في الخطوط الأمامية، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية.وتم نقل عمليات الانتشار السابقة باستخدام "عربات قتال بي إم بي -2 المدرعة والتي يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات"، حسب وزارة الدفاع البريطانية.وفي سياق متصل، تبذل روسيا جهوداً مضنية لجمع "المزيد من القوات للقتال"، ولجأت موسكو إلى "تشكيل كتائب متطوعة لنشرها في أوكرانيا"، وفقا لما رصدته "نيويورك تايمز" في وسائل إعلام روسية.ويتم تشكيل تلك "الكتائب المتطوعة" من أبناء مناطق الأقليات العرقية الروسية الفقيرة، وكذلك الأوكرانيين في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من موسكو في شرق أوكرانيا.وتهدف تلك التحركات الروسية إلى "تجنب التجنيد الوطني"، الذي تخشى موسكو أن يتسبب في مخاطر سياسية داخلية.

وفي مناقشة لتطورات الحرب في أوكرانيا نظمتها جامعة كامبريدج، الجمعة، أشار خبراء إلى "محاولات السلطات الروسية تجنب تكبد خسائر بشرية كبيرة بين أبناء الطبقات الروسية الثرية"، حسب ما تم نشره على موقع "تويتر".



قصف روسي رغم "التوقف المؤقت"

ورغم "التوقف المؤقت"، واصل الجيش الروسي قصفه المتواصل، السبت، لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد، حيث يخطط "لشن عمليات جديدة"، حسب "فرانس برس".



وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، عن قصف روسي في الشرق وعلى خاركيف ولكن دون "هجوم بري".



وتسبب القصف الروسي في سقوط قتيل وجريحين على الاقل في كريفي ريه مسقط رأس زيلينسكي الذي تفقد الجمعة المواقع الأوكرانية في منطقة دنيبروبتروفسك، التي تقع وسط شرق أوكرانيا.



وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، في منشور على "تلغرام"، إن القوات الروسية مازالت تقصف بعض البلدات شرق أوكرانيا رغم "التوقف المؤقت".



واستشهد في حديثه بعدة هجمات وقعت على بلدة كريفي ريه، قائلا: "العدو لا يوقف إرهاب مدننا وقرانا"، حسب ما نقلته "نيويورك تايمز".



تحجيم دبلوماسي

وخلال ما يقرب من خمسة أشهر منذ غزو روسيا لأوكرانيا، تجنب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "الحديث مع المسؤولين الروس".



وخلال اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، رفض بلينكن عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على حدة وندد بمسؤولية روسيا عن "أزمتي الأغذية والطاقة في العالم"، داعيا موسكو إلى السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.



ورد لافروف على رفض بلينكن لقاءه، قائلا أن بلاده "لن تجري خلف" واشنطن لإجراء محادثات، وفقا لـ"فرانس برس".



وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، السبت: "لا نرى أي مؤشرات على الإطلاق على استعداد روسيا للانخراط في دبلوماسية ذات مغزى".



وأضاف بلينكن: "إذا رأينا أي مؤشرات على أن روسيا مستعدة بالفعل للانخراط في دبلوماسية حقيقية وإنهاء هذه الحرب، فسنشارك بالطبع في ذلك".



ونقلت "واشنطن بوست"، عن مسؤول غربي حضر الاجتماعات المغلقة، قوله "انتقدت أغلبية ساحقة من المندوبين روسيا".



وفي هذا السياق، قال بلينكن للصحفيين: "ما سمعناه اليوم حتى الآن هو إجماع مهم من العالم بأسره وليس فقط الولايات المتحدة، من أجل وقف العدوان الروسي".



وأضاف في تغريدة: "نحن ملتزمون بالعمل من خلال المنظمات متعددة الأطراف لتعزيز المصالح المشتركة مع مواجهة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وانعدام الأمن الغذائي والطاقة والتي تفاقمت بسبب العدوان الروسي المستمر في أوكرانيا".

ولم ترق هذه الدعوات للافروف الذي تغيب عن عدة اجتماعات، وغادر القاعة عندما انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، موسكو بشأن الحرب، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن دبلوماسيين.



وقال الباحث في شؤون أوروبا والمسؤول السابق في إدارة أوباما، جيريمي شابيرو، "إذا لم تكن الولايات المتحدة حاضرة، فلا تعد تلك محادثات جادة بالنسبة للروس"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تقدم الغالبية العظمى من المساعدة لأوكرانيا وهي زعيمة التحالف الغربي".



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لم تقدم روسيا أي ضمانات حول سعيها لـ"تسوية الحرب"، في ظل التصعيد العسكري الروسي في شرق أوكرانيا وبعد الاستيلاء على كامل المنطقة الشرقية من لوغانسك في الأيام الأخيرة.



وعن ذلك يقول شابيرو في تصريحات لـ"واشنطن بوست"، "أساس المفاوضات الدولية هو إظهار علامات على تقديم تنازلات".



ورغم رفض المسؤولين الروس الاعتراف بذلك، لكن موسكو "محبطة من تجنب الولايات المتحدة" الدخول في مناقشات معها.



في الشهر الماضي، تم سماع سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، وهو يتحسر على عدم اتصال المسؤولين بالولايات المتحدة بنظرائهم الروس، أثناء تناوله الطعام في مطعم شهير بالعاصمة الأميركية، وفقا لتقرير سابق لـ"بوليتيكو".

(الحرة)