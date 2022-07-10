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عربي-دولي

حدثٌ فلكي شهير سيحدث قريباً.. إليكم موعده

Lebanon 24
10-07-2022 | 06:00
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سيتحول انتباه مراقبي النجوم قبل منتصف شهر تموز بقليل، إلى القمر، حيث يحتل حدث فلكي شهير الصدارة في السماء.

ومع غروب الشمس يوم الأربعاء القادم، سيرتفع قمر عملاق، هو الأول في الصيف الفلكي، والذي بدأ بـ 21 حزيران في الساعة 5:13 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
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وعندما يتزامن البدر مع الوقت الذي يكون فيه القمر قريبا من الأرض، فإنه يخلق قمرا عملاقا يبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

وبحسب علماء الفلك في وكالة ناسا، فإن "الأقمار الخارقة تحدث 3 إلى 4 مرات في السنة ودائما ما تظهر بشكل متتال".

وسيكون المشهد القمري لشهر تموز هو الإصدار الثاني من ثلاثية القمر العملاق في العام 2022.
 
 
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