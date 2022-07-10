28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحادثة الثانية خلال أسبوعين.. قتلى داخل حانة في جنوب أفريقيا
Lebanon 24
10-07-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدى إطلاق نار داخل حانة في سويتو قرب جوهانسبرغ، إلى مقتل 14 شخصا، ليل السبت الأحد، على ما أفادت شرطة جنوب أفريقيا.
وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة غاوتنغ، الياس ماويلا، أن الشرطة تلقت اتصالا للتدخل قرابة الساعة 00,30 بعد منتصف الليل، وقال: "عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك اثنا عشر قتيلا".
Advertisement
ونُقل أحد عشر جريحاً إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق معلومات أدلى بها ماويلا صباحا، وفقا لـ"فرانس برس".
وتقع الحانة في حي أورلاندو في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب المدينة.
وجاءت الحادثة بعد واقعة "غامضة مشابهة" شهدتها جنوب أفريقيا، أواخر الشهر الماضي.
في 26 حزيران، قال مسؤولون في شرطة جنوب أفريقيا، إن السلطات تحقق في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا داخل حانة شهيرة في مدينة إيست لندن.
وقال قائد شرطة المنطقة، الجنرال ثيمبينكوسي كينانا، لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية إنه تم العثور على 17 شابا أمواتا في حانة ليلية في إيست لندن".
وأوضح أن بعض الأشخاص أخطروا الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في ضاحية سينيري بارك على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة، وفقا لـ"رويترز".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
Lebanon 24
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
13:37 | 2022-07-09
09/07/2022 01:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مرشّح الراعي
Lebanon 24
هذا هو مرشّح الراعي
01:15 | 2022-07-10
10/07/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" بإطلالة جريئة... والجمهور يُعلّق: "يا باطل وينك يا عصام؟" (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" بإطلالة جريئة... والجمهور يُعلّق: "يا باطل وينك يا عصام؟" (صورة)
01:30 | 2022-07-10
10/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال يهزّ إهدن.. "تحرّش" يُشعل "معركة" وفيديو يرصد كل شيء
Lebanon 24
إشكال يهزّ إهدن.. "تحرّش" يُشعل "معركة" وفيديو يرصد كل شيء
07:28 | 2022-07-10
10/07/2022 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ الضاحية.. شاب يطعن شقيقه بسكين حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة تهزّ الضاحية.. شاب يطعن شقيقه بسكين حتى الموت!
15:46 | 2022-07-09
09/07/2022 03:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2022-07-10
تركيا: لن نؤجل عمليتنا العسكرية في شمال سوريا
13:00 | 2022-07-10
لوبان: العقوبات ضد روسيا أثبتت عدم فاعليتها وتسببت في معاناة الفرنسيين
12:30 | 2022-07-10
9 نواب من حزب المحافظين يطلقون حملتهم لخلافة جونسون
12:00 | 2022-07-10
شولتس: مشكلة أمن الطاقة ستقلق ألمانيا لعدة سنوات
11:30 | 2022-07-10
قطر وأفغانستان تعتزمان توقيع اتفاقية لحماية الحدود الأفغانية
11:00 | 2022-07-10
بعد فرار الرئيس.. كيف يبدو الوضع في سريلانكا؟
فيديو
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
10/07/2022 20:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
10/07/2022 20:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
10/07/2022 20:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact