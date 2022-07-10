Advertisement

عربي-دولي

الحادثة الثانية خلال أسبوعين.. قتلى داخل حانة في جنوب أفريقيا

Lebanon 24
10-07-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-970046-637930523381566510.jpg
Doc-P-970046-637930523381566510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى إطلاق نار داخل حانة في سويتو قرب جوهانسبرغ، إلى مقتل 14 شخصا، ليل السبت الأحد، على ما أفادت شرطة جنوب أفريقيا.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة غاوتنغ، الياس ماويلا، أن الشرطة تلقت اتصالا للتدخل قرابة الساعة 00,30 بعد منتصف الليل، وقال: "عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك اثنا عشر قتيلا".
Advertisement

ونُقل أحد عشر جريحاً إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق معلومات أدلى بها ماويلا صباحا، وفقا لـ"فرانس برس".

وتقع الحانة في حي أورلاندو في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب المدينة.

وجاءت الحادثة بعد واقعة "غامضة مشابهة" شهدتها جنوب أفريقيا، أواخر الشهر الماضي.

في 26 حزيران، قال مسؤولون في شرطة جنوب أفريقيا، إن السلطات تحقق في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا داخل حانة شهيرة في مدينة إيست لندن.

وقال قائد شرطة المنطقة، الجنرال ثيمبينكوسي كينانا، لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية إنه تم العثور على 17 شابا أمواتا في حانة ليلية في إيست لندن".

وأوضح أن بعض الأشخاص أخطروا الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في ضاحية سينيري بارك على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة، وفقا لـ"رويترز".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-07-10
13:00 | 2022-07-10
12:30 | 2022-07-10
12:00 | 2022-07-10
11:30 | 2022-07-10
11:00 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website