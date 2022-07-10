الحادثة الثانية خلال أسبوعين.. قتلى داخل حانة في جنوب أفريقيا

Advertisement

أدى إطلاق نار داخل حانة في سويتو قرب جوهانسبرغ، إلى مقتل 14 شخصا، ليل السبت الأحد، على ما أفادت شرطة جنوب أفريقيا.وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة غاوتنغ، الياس ماويلا، أن الشرطة تلقت اتصالا للتدخل قرابة الساعة 00,30 بعد منتصف الليل، وقال: "عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك اثنا عشر قتيلا".ونُقل أحد عشر جريحاً إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق معلومات أدلى بها ماويلا صباحا، وفقا لـ"فرانس برس".وتقع الحانة في حي أورلاندو في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب المدينة.وجاءت الحادثة بعد واقعة "غامضة مشابهة" شهدتها جنوب أفريقيا، أواخر الشهر الماضي.في 26 حزيران، قال مسؤولون في شرطة جنوب أفريقيا، إن السلطات تحقق في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا داخل حانة شهيرة في مدينة إيست لندن.وقال قائد شرطة المنطقة، الجنرال ثيمبينكوسي كينانا، لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية إنه تم العثور على 17 شابا أمواتا في حانة ليلية في إيست لندن".وأوضح أن بعض الأشخاص أخطروا الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في ضاحية سينيري بارك على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة، وفقا لـ"رويترز".