بلينكن يزورُ اليابان الاثنين لتقديم التعازي بمقتل آبي

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يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليابان الاثنين لتقديم التعازي في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، على ما أعلنت الخارجية الأميركية.وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إن بلينكن الموجود في بانكوك الأحد "سيقدم تعازيه للشعب الياباني" خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في طوكيو.وأثار اغتيال آبي، أحد أشهر سياسيي اليابان، الذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها، وتدفقت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبية اللتين تتسم علاقاتهما باليابان بالتوتر في كثير من الأحيان.وأقر منفذ الهجوم الذي أوقف في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي عمدا، موضحا للشرطة أنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها. وذكر عدد من وسائل الإعلام اليابانية أن الأمر يتعلق بمجموعة دينية.وقالت وسائل إعلام يابانية إن منفذ الهجوم البالغ 41 عاما ويدعى تيتسويا ياماغامي التحق في الماضي بـ"القوة البحرية للدفاع الذاتي" أي سلاح البحرية الياباني، واستخدم سلاحا "يبدو يدوي الصنع" ويجري حاليا فحصه.