Advertisement

عربي-دولي

بلينكن يزورُ اليابان الاثنين لتقديم التعازي بمقتل آبي

Lebanon 24
10-07-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-970048-637930526275331642.jpg
Doc-P-970048-637930526275331642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليابان الاثنين لتقديم التعازي في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، على ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إن بلينكن الموجود في بانكوك الأحد "سيقدم تعازيه للشعب الياباني" خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في طوكيو.
Advertisement

وأثار اغتيال آبي، أحد أشهر سياسيي اليابان، الذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها، وتدفقت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبية اللتين تتسم علاقاتهما باليابان بالتوتر في كثير من الأحيان.

وأقر منفذ الهجوم الذي أوقف في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي عمدا، موضحا للشرطة أنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها. وذكر عدد من وسائل الإعلام اليابانية أن الأمر يتعلق بمجموعة دينية.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن منفذ الهجوم البالغ 41 عاما ويدعى تيتسويا ياماغامي التحق في الماضي بـ"القوة البحرية للدفاع الذاتي" أي سلاح البحرية الياباني، واستخدم سلاحا "يبدو يدوي الصنع" ويجري حاليا فحصه.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-07-10
13:00 | 2022-07-10
12:30 | 2022-07-10
12:00 | 2022-07-10
11:30 | 2022-07-10
11:00 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website