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عربي-دولي

لقاء عباس - غانتس.. هل أحرز تقدماً جديداً؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 08:30
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نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني قوله إن اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله الجمعة لم يحرز أي تقدم.

وقال المسؤول لإذاعة "كان" أن الاجتماع "لم يكن سيئا" لكنه قال" لم يحرز أي تقدم".
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وقال المسؤول إن "عباس أشار خلال الاجتماع إلى أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل في المجالين الاقتصادي والمدني لا طائل فيها في ظل غياب مسار سياسي".

والتقى عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي في مقر الرئاسة برام الله الجمعة لبحث تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال غانتس أنه ناقش مع عباس "التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة، وتعقيدات الفترة المقبلة في إسرائيل".

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