ترامب: لو فزتُ بالانتخابات عام 2020 لما كنت سمحت لروسيا بتدمير أوكرانيا

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه لم يكن سيسمح باندلاع الصراع في أوكرانيا لو أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.وخلال كلمة له أمام مؤيديه في أنكوراج، ألاسكا، في تجمع حاشد بثته شبكات التلفزيون الأميركية المحافظة أمس السبت، ألقى ترامب باللوم على الرئيس جو بايدن في التسبب بحدوث تضخم قياسي في البلاد، وارتفاع أسعار الوقود، وفقدان الولايات المتحدة "استقلال الطاقة"، وتدهور أسواق الأسهم، والانسحاب غير الناجح للقوات الأمريكية من أفغانستان.وأضاف: "نحن دولة ضعيفة.. نحن الدولة التي سمحت لروسيا بتدمير أوكرانيا وسيزداد الوضع سوءاً على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يحدث إذا أجريت الانتخابات (لعام 2020) بشكل مختلف".كذلك، رأى الرئيس السابق للولايات المتحدة أنه كان من الممكن التوصل لاتفاق (مع روسيا) بدلا من الحرب.