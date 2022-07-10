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قطر وأفغانستان تعتزمان توقيع اتفاقية لحماية الحدود الأفغانية

Lebanon 24
10-07-2022 | 11:30
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تخطط وزارة الدفاع القطرية لتوقيع اتفاقية مع حكومة حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان، وتستهدف هذه الاتفاقية ضمان أمن الحدود الأفغانية.

أعلن ذلك وزير الدفاع في حكومة "طالبان"، محمد يعقوب مجاهد، اليوم الأحد.
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ونقلت قناة "أريانا نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن وزير الدفاع قوله إن "قطر مهتمة بتوقيع اتفاق مع كابول بشأن التعاون بين وزارتي الدفاع في المجال الأمني".

وأشار مجاهد إلى أن الاتفاقية تنص على "التعاون بين وزارتي الدفاع لحماية حدود أفغانستان".

وأضاف وزير الدفاع في حكومة "طالبان" أن السلطات الأفغانية الحالية "ستدرس المواد التي قدمها الجانب القطري في هذا الشأن".

كما دعا السلطات القطرية إلى "دعم أفغانستان في توفير الرواتب، والزي الرسمي لجيش دولة إمارة أفغانستان الإسلامية" (اسم الدولة التي تعتمده رسميا حركة طالبان).
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