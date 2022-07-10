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سقوط مقاتلة من حاملة طائرات أميركية إلى الماء في البحر المتوسط

Lebanon 24
10-07-2022 | 10:43
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أفاد سلاح البحر الأميركي بسقوط مقاتلة من طراز "F-18"، تابعة للقوات البحرية الأميركية، الى الماء في البحر المتوسط، من حاملة الطائرات "هاري ترومان"، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وجاء في بيان صدر، اليوم الأحد، أن الحادث وقع الجمعة الماضية. وقال: "سقطت المقاتلة من طراز "F-18" المسجلة في الجناح الأول لحاملة الطائرات إلى خارج حاملة الطائرات "هاري ترومان" بسبب عاصفة مفاجئة ضربت البحر".
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وأضاف البيان أن "الحادث وقع في لحظة عندما قامت حاملة الطائرات بإعادة إمداداتها، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة بحار واحد. وتابع أن حالته الصحية مستقرة الآن ولا يهدد شيء حياته. أما المقاتلة التي سقطت إلى الماء، فقد تم إخراجها منه، وهي جاهزة لمواصلة تنفيذه مهامها الرئيسية".
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