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عربي-دولي

لوبان: العقوبات ضد روسيا أثبتت عدم فاعليتها وتسببت في معاناة الفرنسيين

Lebanon 24
10-07-2022 | 13:00
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قالت رئيسة الائتلاف السياسي الفرنسي "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان، إن العقوبات ضد روسيا أثبتت عدم فعاليتها.

وأضافت لوبان، وهي كذلك نائبة في البرلمان الفرنسي، في تصريح على قناة "بي إف إم تي"، اليوم الأحد: "نشتري النفط من الهند التي تشتريه من روسيا".
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وأوضحت لوبان أن العقوبات "أدت إلى إثراء روسيا، وألحقت أضرارا بالفرنسيين أكثر مما تلحقه بروسيا".

وفقا لها، فإن سبب نمو التضخم هو هذه العقوبات، التي تحمل طابعا جيوسياسيا.
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