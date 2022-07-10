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عربي-دولي

احتجاجات سريلانكا تخلف أكثر من 100 مصاب

Lebanon 24
10-07-2022 | 14:30
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أفادت مصادر رسمية في سريلانكا بارتفاع عدد الضحايا خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء العاصمة السريلانكية، كولومبو، أمس السبت ، متجاوزا 100 شخص.
 
وبحسب موقع "News First"، نقلا عن ممثلين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد: "ارتفع عدد الضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها كولومبو أمس السبت، إلى 103 أشخاص".
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وقال مستشفى كولومبو الوطني إن 55 شخصا يتلقون العلاج جراء إصابات مختلفة، أحدهم في حالة حرجة.

كما أصيب 11 صحفيا جراء أعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من كولومبو.

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.
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