احتجاجات سريلانكا تخلف أكثر من 100 مصاب

أفادت مصادر رسمية في سريلانكا بارتفاع عدد الضحايا خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء العاصمة السريلانكية، كولومبو، أمس السبت ، متجاوزا 100 شخص.

وبحسب موقع "News First"، نقلا عن ممثلين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد: "ارتفع عدد الضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها كولومبو أمس السبت، إلى 103 أشخاص".

Advertisement