Advertisement

عربي-دولي

فتاة في ربيعها الـ25 تصبح نائبة وزير في أوكرانيا

Lebanon 24
10-07-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-970108-637930723012175319.jpg
Doc-P-970108-637930723012175319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن، آنا سيرغييفا، البالغة من العمر 25 عاما، والتي لم تعمل أبدا في القطاع العام من قبل، تم تعيينها نائبة لوزير التكامل الأوروبي في الحكومة الأوكرانية.

ووفقا لتقارير إعلامية أوكرانية فإن راتبها يبلغ 68600 هريفنا شهريا، أي أعلى بمرتين ونصف من راتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي البالغ 28000 هريفنا.
Advertisement

كما تم توضيح أنه قبل توليها منصبها، قامت بإدارة "Service Revizor" لمدة ثلاث سنوات، والتي كانت تعمل بشكل خاص في تقديم المشورة بشأن الأنشطة التجارية، وتقديم الخدمات لمصففي الشعر وصالونات التجميل.

أوضحت وزارة السياسة الاجتماعية أن سيرغييفا شاركت بنشاط في الأنشطة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، وعملت على مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والمسنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2022-07-10
16:30 | 2022-07-10
16:00 | 2022-07-10
15:00 | 2022-07-10
14:30 | 2022-07-10
13:30 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website