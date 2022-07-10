بسبب "سخريته" من السيدة الأولى.. التحقيق مع جنرال أميركي متقاعد

أعلن الجيش الأميركي وقف عقد جنرال سابق يقدم استشارات للبنتاغون حاليا بسبب تعليق على تغريدة، اعتبر أنه يحمل "سخرية" من السيدة الأولى، جيل بايدن.



وأبلغت سينثيا سميث، المتحدثة باسم الجيش، صحيفة يو أس توداي الأميركية أن اللفتنانت جنرال، ثيودور مارتن، قائد مركز الأسلحة المشتركة، علق مهام اللفتنانت جنرال المتقاعد، غاري فولسكي، بانتظار نتائج التحقيقات.

Advertisement

وكانت السيدة الأولى قد نشرت تغريدة في 24 حزيران انتقدت فيها قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء حق الإجهاض، وجاء فيها: "منذ ما يقرب من 50 عاما، كان للمرأة الحق في اتخاذ قراراتنا الخاصة بشأن أجسادنا. اليوم، هذا سرق الحق".



ورد فولسكي: "يسعدني أن أراك تعرفين أخيرا ما هي المرأة".



وتم حذف تعليقه لاحقا.