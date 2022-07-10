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عربي-دولي

وزيرة الخارجيّة البريطانيّة تنضم إلى السباق لخلافة بوريس جونسون

Lebanon 24
10-07-2022 | 23:19
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أعلنت وزيرة الخارجيّة البريطانيّة ليز تراس، ترشّحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع إثر سلسلة فضائح.

وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تُنذر بصيف حارّ سيحمل كثيراً من الجدل والتجاذبات.
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وكتبت تراس (46 عاماً) في صحيفة «ديلي تلغراف»: «سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي مُحافِظة وسأحكُم بصفتي مُحافِظة».

وأضافت تراس في مقالها «أضع نفسي في المقدّمة لأنّني أستطيع أن أقود... وأتّخذ القرارات الصعبة... لديّ رؤية واضحة للمكان الذي نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحظى تراس بشعبيّة كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين. وانضمّ إلى السباق أيضاً النائب رحمن شيشتي.

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