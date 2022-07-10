أمير مكة يسلم كبير السدنة كسوة الكعبة

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وجرى التوقيع على محاضر التسلم والتسليم في مقر الإمارة بمشعر منى، بين الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس «شؤون الحرمين»، وكبير السدنة تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة محرم المقبل. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، كسوة الكعبة المشرفة للدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام.وجرى التوقيع على محاضر التسلم والتسليم في مقر الإمارة بمشعر منى، بين الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس «شؤون الحرمين»، وكبير السدنة تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة محرم المقبل.

ويصنع الثوب بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، التابع لـ«رئاسة شؤون الحرمين»، من الحرير الطبيعي الخاص الذي يصبغ باللون الأسود، ويبلغ ارتفاعه 14 متراً، وبالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتمتراً، وطوله 47 متراً، ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.



وتتكون الكسوة من 4 قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة، وتمر صناعتها بعدة مراحل، إذ يجمع قماش «الجاكارد» لجوانب الكسوة الأربعة، ثم تثبت عليه قطع الحزام والستارة تمهيداً لتركيبها فوق الكعبة المشرفة، ويعمل بهذه المراحل أكثر من 200 موظف.