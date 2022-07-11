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عربي-دولي

كييف تخطط لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون وتحث السكان على إخلائها

Lebanon 24
11-07-2022 | 00:30
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حثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، الأحد، المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي سيطرت عليها روسيا على إخلاء المنطقة على نحو عاجل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك.
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وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 شباط الماضي.
وقالت إيرينا فيريتشوك نائبة رئيس الوزراء للتلفزيون الوطني: "من الواضح أنه سيكون هناك قتال وسيكون هناك قصف مدفعي.. ولذلك نحث الناس على الإخلاء بشكل عاجل".

وأضافت أنها لا تستطيع أن تقول متى سيحدث الهجوم الأوكراني المضاد على خيرسون على وجه الدقة.

وأضافت فيريتشوك: "أعلم على وجه اليقين أنه لا ينبغي أن يكون هناك نساء وأطفال وألا يصبحوا دروعاً بشرية".
وتقول سلطات خيرسون التي نصبتها موسكو إنها تريد إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، لكنها لم تحدد موعداً بعد له. ويقول الكرملين إن مستقبل المنطقة يجب أن يقرره سكانها.

تشمل منطقة خيرسون مدينة خيرسون، التي كان عدد سكانها قبل الحرب قرابة 300 ألف نسمة. ولا يُعرف عدد سكان المدينة الذين ما زالوا هناك حالياً.
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