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عربي-دولي

بعد الاطاحة به.. رئيس سريلانكا يكشف ما ينوي فعله

Lebanon 24
11-07-2022 | 02:30
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قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، الإثنين، إن الرئيس غوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي، أنه سيتنحى كما أعلن في السابق.
 
وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسا سيستقيل الأربعاء، بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.
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والأحد اجتمعت الأحزاب المعارضة في سريلانكا للتوافق على حكومة جديدة، بعد عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية.

واقتحم المتظاهرون منازل كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس، وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب من جراء الأزمة الاقتصادية.

وبقي متظاهرون في المقر الرسمي المطل على الساحل للرئيس غوتابايا راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون لحين تنحي الرجلين.
 
 
ومكان تواجد الرئيس ليس معروفا، غير أن مكتبه أصدر بيانا قال إنه أمر بالتوزيع الفوري لشحنة غاز الطهي على الجمهور، مما يشير إلى أنه ما زال يعمل.

ونشر الجيش جنوده في أنحاء العاصمة كولومبو، ودعا رئيس أركان الدفاع شافيندرا سيلفا، إلى دعم الجمهور للحفاظ على النظام العام.

غير أن الجنود لم يحركوا ساكنا واكتفوا بمراقبة المشهد على بعد من المواطنين، الذين هرعوا وقفزوا إلى حوض نافورة في منزل راجاباكسا مترامي الأطراف، وتمددوا على الأسرة والتقطوا صورا لأنفسهم بهواتفهم الخلوية.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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