29
o
بيروت
38
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صندوق النقد يحذر من "التراخي" بشأن أزمة الديون العالمية..ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
11-07-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حثت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في "دوامة هبوط" مدمرة.
Advertisement
وقالت جورجيفا إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم "الإطار المشترك" الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أكتوبر عام 2020 والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وفشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن.
وتابعت قائلة: "هذا موضوع لا يمكننا التراخي بشأنه"، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي قبل اجتماع هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين في إندونيسيا "إذا تلاشت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين ستنتهي".
وأضافت جورجيفا أنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي في ألمانيا وحثته على الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني.
وبدأ المسؤولون الغربيون في تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة جدا التي تسير بها والتي ينحى باللوم فيها إلى حد كبير على تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.
وقالت جورجيفا إن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع معدلات الفائدة.
وأضافت أنه يجب الاتفاق على تخفيف عبء الديون عن زامبيا وتشاد وإثيوبيا وهي الدول الأفريقية الثلاث التي طلبت المساعدة بموجب الإطار المشترك والتي تجتمع لجانها الدائنة هذا الشهر.
وحثت الصين على تحسين التنسيق بين مقرضيها المتعددين محذرة من أن بكين ستكون "أول من يخسر بشكل كبير" إذا تحولت مشاكل الديون الحالية إلى أزمة كاملة.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رقمٌ هائل.. إليكم عدد "ربطات الخبز" التي يستهلكها السوريّون في لبنان يومياً
Lebanon 24
رقمٌ هائل.. إليكم عدد "ربطات الخبز" التي يستهلكها السوريّون في لبنان يومياً
12:50 | 2022-07-10
10/07/2022 12:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"ينبوع دولارات" يدخل لبنان.. وزيرٌ يكشف حجم الرقم والمصدر!
Lebanon 24
"ينبوع دولارات" يدخل لبنان.. وزيرٌ يكشف حجم الرقم والمصدر!
16:35 | 2022-07-10
10/07/2022 04:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ملابسات جريمة الضاحية تنكشف.. "قوى الأمن" تعلن هوية المتورطين
Lebanon 24
ملابسات جريمة الضاحية تنكشف.. "قوى الأمن" تعلن هوية المتورطين
13:59 | 2022-07-10
10/07/2022 01:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولّدات ارتفعت بقوّة.. هكذا جاءت الأرقامُ مؤخراً
Lebanon 24
تسعيرة المولّدات ارتفعت بقوّة.. هكذا جاءت الأرقامُ مؤخراً
13:38 | 2022-07-10
10/07/2022 01:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإنترنت.. إليكم هذا الخبر المُهم من "أوجيرو"
Lebanon 24
عن الإنترنت.. إليكم هذا الخبر المُهم من "أوجيرو"
14:24 | 2022-07-10
10/07/2022 02:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-07-11
رئيس وزراء سريلانكا يؤكد: راجاباكسه سيستقيل.. وكذلك الحكومة
05:30 | 2022-07-11
بعد "التوقف" المزعوم.. هل بات جهد القوات الروسية متزعزعا؟
05:00 | 2022-07-11
الأرقام التسلسلية غير متطابقة.. تايوان ترد على أنباء تسليم قذائف هاون لأوكرانيا
04:30 | 2022-07-11
رسالة صينية عالية النبرة.. تلوح بـ"أعاصير شرسة" في مضيق تايوان!
04:00 | 2022-07-11
من هو المشتبه باغتيال شينزو آبي؟
03:41 | 2022-07-11
توقيف جنرال بالجيش الأميركي لسخريته من السيدة الأولى.. ماذا قال؟ (صورة)
فيديو
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
11/07/2022 14:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
11/07/2022 14:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
11/07/2022 14:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact