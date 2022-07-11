رسالة صينية عالية النبرة.. تلوح بـ"أعاصير شرسة" في مضيق تايوان!

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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الاثنين، أنه لا يجب لأي قوة أو دولة في العالم أن تتوهم بإمكانية فصل تايوان عن الصين.وأضاف: "إذا تم التعرض لمبدأ الصين الواحدة فستكون هناك أعاصير شرسة في مضيق تايوان".وقال وانغ في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إن دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر "إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية".وحث وزير الخارجية الصيني دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها "كقطع شطرنج" من قبل القوى الكبرى.وأوضح: "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية ... من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه.وتابع: "يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا".