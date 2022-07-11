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عربي-دولي

الأرقام التسلسلية غير متطابقة.. تايوان ترد على أنباء تسليم قذائف هاون لأوكرانيا

Lebanon 24
11-07-2022 | 05:00
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نفت وزارة الدفاع التايوانية صحة التقارير الإعلامية التي تفيد بأن تايوان زودت أوكرانيا بدفعة من قذائف الهاون 60 ملم.

وجاء في بيان الوزارة ردا على تقارير إعلامية أجنبية بأن أوكرانيا تلقت قذائف هاون عيار 60 ملم من تايوان، أن "الأرقام التسلسلية للذخيرة في الصور المنشورة على الإنترنت لا تتطابق مع نظام الرقم التسلسلي الذي تستخدمه القوات المسلحة التايوانية ..تقارير الإعلام الأجنبي لا تتوافق مع الواقع".
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في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن تايوان تدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن من خلال استخدام القوة العسكرية أو العنف ضد الشعب الأوكراني.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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