هل ستطلق رحلة بايدن "حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط"؟

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قد تكون رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن القادمة إلى الشرق الأوسط هي الأكثر أهمية خلال فترة رئاسته.فبحسب مجلة "ناشونال انترست" الأميركية، "لقد ولّدت اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقية التاريخية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، بنية تحتية أمنية أولية لمواجهة الأنشطة المزعزعة لاستقرار النظام الإسلامي في إيران. سهلت الاتفاقات على إسرائيل والدول العربية التنسيق عسكريا، ولا سيما إنشاء تحالف دفاع جوي إقليمي، "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط" (MEAD)، لمواجهة التهديدات من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية والتهديدات من وكلائها الإقليميين مثل حزب الله والحوثيين وقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق. في مؤشر على التوتر الخاص، وصفت وسائل الإعلام الفارسية المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي "MEAD" أنها "مبالغ فيها" و"ليست جديدة" وعلى أنها "لن تنجح". ومع ذلك، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن البرنامج فعال بالفعل وقد اعترض عدة هجمات إيرانية ضد إسرائيل ودول أخرى، بما في ذلك في حالة واحدة حيث أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل".وأضافت المجلة، "إن المملكة العربية السعودية ليست جزءًا رسميًا من MEAD ، لكن المملكة كانت عرضة لهجمات الحوثيين اليمنيين، الذين استخدموا الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي قدمتها إيران لتخريب منشآتها النفطية. على سبيل المثال، في أيلول 2019، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على منشآت نفط بقيق وخريص (منشآت أرامكو السعودية) ما أدى إلى تدمير حوالي 5.7 مليون برميل يوميًا من إنتاج المملكة النفطي، أي أكثر من نصف طاقة التكرير السعودية (5٪ من الإنتاج العالمي)، وتسبب في فوضى في الأسواق المالية. طلب المسؤولون السعوديون من إسرائيل شراء نظام الدفاع الجوي الثوري الذي يعمل بالليزر والمعروف باسم Iron Beam، وهي صفقة تعتمد على موافقة البيت الأبيض. علاوة على ذلك، على الرغم من الترهيب من قبل إيران، أبدى الأردن اهتمامًا بالانضمام إلى الحلف. أكد الملك عبد الله الثاني أنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الدول ذات التفكير المماثل. وقال: "أود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل في هذا المزيج. سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط"."وتابعت المجلة، "لقد غيرت تركيا، التي توترت علاقاتها مع إسرائيل منذ أكثر من عقد، مسارها. بحثت أنقرة مؤخرًا التعاون مع القدس في مجال الغاز والطاقة وأشارت إلى إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة. يعكس تحول تركيا استراتيجية أوسع للاندماج في المنطقة من خلال استعادة العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية، والتي توترت بسبب قضية الإخوان المسلمين ومقتل جمال خاشقجي على التوالي. وقدمت جهود خفض الاعتماد على الغاز الروسي قوة دفع أخرى. حاولت تركيا تأمين شحنات الغاز الكردي، مما دفع إيران للتدخل من خلال هجوم قوات الحشد الشعبي على حقل خور مور في السليمانية الذي تديره شركة بيرل بتروليوم، وهي شركة تابعة لشركة دانة غاز الكردية. التقدير في أنقرة هو أن إسرائيل ستكون قناة قيمة لخطتها للاندماج في الشرق الأوسط. تم استكمال دور إسرائيل الرائد في "الناتو الإقليمي" المتطور من خلال ظهورها المتزايد كشريك رئيسي غير عضو في الناتو. غيّر الغزو الروسي لأوكرانيا أولويات الناتو بشكل كبير، كما يشير مفهومه الاستراتيجي الأخير. وبنفس القدر من الأهمية، رحب الناتو بـMEAD وساهمت علاقات تركيا الدافئة مع إسرائيل بزيادة هذا الترحيب".ورأت المجلة أنه "لن يتم إنشاء "الناتو في الشرق الأوسط" بدقيقة واحدة. عزز غزو أوكرانيا تحالفًا استراتيجيًا اقتصاديًا بين الصين وروسيا وإيران. وقعت الدول الثلاث بالفعل اتفاقيات اقتصادية طويلة الأجل وأجرت العديد من التدريبات العسكرية المشتركة في مياه الخليج الفارسي لتحدي الوجود الأميركي في المنطقة. كجزء من الاتفاقية الصينية الإيرانية والتي تبلغ مدتها خمسة وعشرين عامًا، يُقال إن الصين قد حصلت على حقوق في جزيرة كيش الاستراتيجية وأنشأت منشأة بحرية في بندر جاسك، ليست بعيدة جدًا عن القاعدة الأميركية في دييغو غارسيا في المحيط الهندي. بصرف النظر عن الأمن، خطت إيران خطوات كبيرة نحو الاندماج في البنية التحتية الاقتصادية التي تقودها الصين وروسيا والتي تم إنشاؤها لمنافسة الغرب. في عام 2021، تم قبول إيران كعضو كامل في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، أكبر منظمة إقليمية في العالم، والتي تغطي 60٪ من أوراسيا و40٪ من سكانها. استخدمت إيران أيضًا نظام الدفع عبر الحدود بين المصارف التي تديرها الصين (CIPS)، وهو بديل يعتمد على اليوان لنظام SWIFT، وهو نظام الرسائل المصرفية المقوم بالدولار".وتابعت المجلة، "كما أن دفع إيران إلى أن تصبح قوة نووية بارزة يشكل مصدر قلق كبير. من غير المرجح أن تصادق كل من روسيا والصين على عقوبات أوسع على إيران إذا فشلت المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). على العكس من ذلك، ساعدت الصين إيران على التهرب من العقوبات بشراء نفطها. ومن المفارقات أنه إذا تمت إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن تخفيف العقوبات بمليارات الدولارات من شأنه أن يساعد إيران في تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر. للولايات المتحدة مصالح حيوية في الشرق الأوسط. يجب ملء الفراغ الذي نشأ بسبب محور الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا من خلال تحالف إقليمي جديد. يفهم المسؤولون في واشنطن ذلك جيدًا وقد عملوا بجد للضغط من أجل التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. أفادت الأنباء أن الأميركيين قاموا برعاية اجتماع لمسؤولين دفاعيين كبار من إسرائيل والسعودية في مصر. ومن المتوقع أن يناقش بايدن خلال زيارته "رؤية للدفاع الصاروخي المتكامل والدفاع البحري". لا ينبغي أن يكون "حلف الناتو الرسمي في الشرق الأوسط" بعيد المنال".