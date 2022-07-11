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خاص
بعد "التوقف" المزعوم.. هل بات جهد القوات الروسية متزعزعا؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
11-07-2022
|
05:30
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مع وجود القوات الروسية في منتصف "التوقف التشغيلي" المزعوم، يتساءل بعض الأوكرانيين في مناطق الخطوط الأمامية الشرقية المدمرة في البلاد عما يعنيه ذلك في وقت لا تزال مدنهم تتعرض للقصف المستمر.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "يقول المحللون العسكريون إنهم لاحظوا بالفعل توقفًا روسيًا - محاولة لإعادة التجمع وإعداد التعزيزات لهجوم متجدد على مدن في مقاطعة دونيتسك. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر من أن قواته لم تطلق أعنف جهودها حتى الآن ضد أوكرانيا. ولكن وفقًا لبعض التقييمات، فضلاً عن المعلومات المتدفقة حول تدافع روسيا لإرسال المزيد من القوات إلى الهجوم، فإن بعض التحليلات تشكك في فعالية الوحدات التي تقوم روسيا بتحريكها. وقال تقييم من وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت، "على الرغم من ادعاء الرئيس بوتين في 7 تموز 2022 أن الجيش الروسي "لم يبدأ" جهوده في أوكرانيا، فإن العديد من التعزيزات عبارة عن مجموعات مخصصة، يتم نشرها بمعدات قديمة أو غير مناسبة".
وتابعت الصحيفة، "إحدى العلامات التي أشارت إليها وزارة الدفاع هي توقعها بنشر قوات روسية جديدة بمركبات مدرعة MT-LB. صُممت MT-LB لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي لسحب المدفعية، وهي ليست مدرعة بشكل كبير ويمكنها فقط تركيب مدفع رشاش لحماية قواتها. وقالت الوزارة البريطانية في تحليلها: "لطالما اعتبرتهم روسيا غير مناسبين لمعظم أدوار نقل المشاة في الخطوط الأمامية". وأضافت أن عمليات الانتشار السابقة تم نقلها باستخدام عربات قتال بي إم بي -2 مدرعة جيدًا يمكنها أيضًا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. ثم هناك تقارير من القنوات الروسية على تطبيق "تلغرام" عن جهود مضنية لجمع المزيد من القوات للقتال. لجأت روسيا إلى إنشاء كتائب متطوعة لنشرها في أوكرانيا، وهي خطوة تتجنب التجنيد الوطني الذي قد تخشى موسكو أن يكون محفوفًا بالمخاطر السياسية. تشير المواقع التي وردت منها العديد من هذه التقارير إلى أن العديد من هؤلاء المتطوعين تم اختيارهم من مناطق موطن الأقليات العرقية الروسية الفقيرة، وكذلك الأوكرانيين من المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا".
وأضافت الصحيفة، "قال بعض المحللين في مناقشة للحرب في جامعة كامبريدج يوم الجمعة إن هذا يشير إلى أن الحكومة تحاول تجنب تكبد خسائر كبيرة من موسكو أو مناطق أخرى معظمها من الروس أو الطبقات الأكثر ثراء. لكن مهما كانت التحديات التي قد تواجهها الخطط الروسية، قال مسؤولون محليون في أوكرانيا إن "التوقف المؤقت" لم يفعل شيئًا يذكر للمناطق المحاصرة على خطوط الجبهة الشرقية، مع استمرار تعرض بعض البلدات لضربات عنيفة. وقال فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، على "تلغرام"، مستشهداً بعدة هجمات خلال الليل على بلدة كريفي ريه، "إن العدو لا يوقف إرهاب مدننا وقرانا". أشار معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن في تقييمه اليومي إلى أن وقف العمليات العسكرية الناجح يتضمن عادة هجمات مستمرة على بعض أهداف العدو. واضاف أنه بهذه الطريقة، ستسعى روسيا لمنع أوكرانيا من تنفيذ هجوم مضاد ناجح بينما تعيد قوات موسكو تجميع صفوفها. وقال التقييم إن الهدف من مثل هذه التكتيكات هو "إقناع العدو بعدم التفكير في أي فترة توقف أو أنها ستكون أقصر من أن تكون مفيدة للعدو، وبالتالي إقناع العدو بأنه ليست لديه فرصة للاستيلاء على زمام المبادرة". وأضاف التقييم أن "تصميم الحملة الروسية غير ملائم كما كان بشكل عام، ومع ذلك فهو جيد بما يكفي لإظهار هذا المبدأ الأساسي للفن التشغيلي"."
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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