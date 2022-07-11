أسلحة الحقبة السوفيتية تعود للواجهة.. وإجراء صارم بحقّ أقارب قتلى الجيش الروسي!

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خلال الأسابيع الماضية من غزو روسيا لأوكرانيا لجأت القوات الروسية إلى استخدام "أسلحة تعود للحقبة السوفيتية" بعد نقص كبير في "العتاد والسلاح"، بينما كشفت المخابرات الأوكرانية عن وضع موسكو "أقارب جنودها القتلى تحت الرقابة".وكشف تقرير لمجلة "نيوزيوك"، اعتماد القوات الروسية على ذخائر وأسلحة ترجع للحقبة السوفيتية في بعض مهامها خلال غزوها أوكرانيا، مرجعة ذلك إلى "نقص كبير في العتاد والسلاح".ومن أجل نشر هذه الأسلحة القديمة في ساحة المعركة الحديثة، زود الجيش الروسي تلك المعدات ببتقنية GPS، وفقا لـ"نيوزويك".وتحدث تقرير لموقع "كييف بوست" أيضا عن نقس كبير في الأفراد والمعدات في الجيش الروسي، ما اضطر موسكو إلى "الاعتماد على ناقلات الجند المدرعة القديمة وإطلاق حملات تجنيد جديدة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أمرت الحكومة الروسية، قواتها في أوكرانيا بـ"إعادة استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والسفن التي عفا عليها الزمن"، وفقا لتقرير لموقع "إي نيوز" البريطاني.وجاء ذلك الاستخدام المتزايد للأسلحة السوفيتية لأن "غزو أوكرانيا يستمر لفترة أطول مما كانت موسكو تتوقعة "، حسب "إي نيوز".لكن "الأسلحة الهجومية السوفيتية غير دقيقة، ما يعرض المدنيين والأبرياء للموت"، وتسبب عدم دقة تلك الأسلحة في خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأوكرانيين بالفعل، حسب تقرير "إي نيوز".ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرضت قوات موسكو لـ"خسائر بشرية فادحة"، ويواجه أقارب "القتلى الروس" تهديدات جديدة قد تصل لمحاكمتهم بتهم "نشر أخبار تشوه سمعة الجيش الروسية"، وفقا لتقرير لموقع "نيو فويس أوف أوكرين".وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، إلى مقتل أكثر من 37 ألف جندي روسي منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا، حسب تقرير نشرته على موقع "فيسبوك".ووفقا لمديرية المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، فإن أقارب القتلى الروس، يخضعون للرقابة وجمع المعلومات من قبل "جهاز أمن الدولة الروسي FSB".وحسب ما نقله موقع "نيو فويس أوف أوكرين"، فإن جهاز أمن الدولة الروسي يجمع تلك المعلومات بهدف محاكمة أقارب الضحايا في حال نشرهم "تفاصيل عن مقتل الجنود"، حسب قانون روسي يجرم "نشر معلومات تشوه سمعة الجيش الروسي".ولمواجهة النقص في عدد الجنود، عمدت روسيا على "تكثيف التجنيد في الشركات العسكرية الخاصة والمرافق الإصلاحية"، ويتم وعد السجناء بـ"العفو الكامل إذا أوفوا بالعقد المبرم معهم"، وفقا لـ" نيو فويس أوف أوكرين".