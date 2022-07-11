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عربي-دولي

يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم

Lebanon 24
11-07-2022 | 12:00
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أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين، أن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني المقبل، متوقعة أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعداداً للسكان عام 2023.
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وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، فإن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها".

وأوضح غوتيريش أنها أيضاً "مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حالياً بأبطأ وتيرة له منذ 1950. 

وقد يصل عدد سكان العالم إلى نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030 و 9,7 مليارات عام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

وفي حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.
 
(الحرة)
 
 
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