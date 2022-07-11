توقيف جنرال بالجيش الأميركي لسخريته من السيدة الأولى.. ماذا قال؟ (صورة)

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رغم مرور أيام على قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء حق المرأة في الإجهاض، وما صاحبه ذلك من احتجاجات، لا زالت أصداء ذلك القرار تتفاعل.قرار كان من بين المحتجين عليه السيدة الأولى في أميركا جيل بايدن، والتي نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدين فيه إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.وقالت جيل بايدن في تغريدتها: "منذ ما يقرب من 50 عامًا، كان للمرأة الحق في اتخاذ قراراتنا الخاصة بشأن أجسادنا. اليوم، هذا سرق الحق "، في إشارة لقرار المحكمة العليا.إلا أن تعليقًا على تلك التغريدة أثار الكثير من الجدل، وخاصة وأنه حمل توقيعًا للمتحدث الرسمي السابق للجيش الأميركي والحائز على النجمة الفضية للشجاعة في العراق الجنرال المتقاعد غاري فولسكي، اعتبر أنه "يسخر" من السيدة الأولى.فالضابط الرفيع علق على تغريدة السيدة الأولى قبل أن يحذفه، قائلا: "يسعدني أن أراك تعرفين أخيرا ما هي المرأة".