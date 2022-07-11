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توقيف جنرال بالجيش الأميركي لسخريته من السيدة الأولى.. ماذا قال؟ (صورة)

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:41
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رغم مرور أيام على قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء حق المرأة في الإجهاض، وما صاحبه ذلك من احتجاجات، لا زالت أصداء ذلك القرار تتفاعل.

قرار كان من بين المحتجين عليه السيدة الأولى في أميركا جيل بايدن، والتي نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدين فيه إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
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وقالت جيل بايدن في تغريدتها: "منذ ما يقرب من 50 عامًا، كان للمرأة الحق في اتخاذ قراراتنا الخاصة بشأن أجسادنا. اليوم، هذا سرق الحق "، في إشارة لقرار المحكمة العليا.

إلا أن تعليقًا على تلك التغريدة أثار الكثير من الجدل، وخاصة وأنه حمل توقيعًا للمتحدث الرسمي السابق للجيش الأميركي والحائز على النجمة الفضية للشجاعة في العراق الجنرال المتقاعد غاري فولسكي، اعتبر أنه "يسخر" من السيدة الأولى.

تعليق "ساخر"
فالضابط الرفيع علق على تغريدة السيدة الأولى قبل أن يحذفه، قائلا: "يسعدني أن أراك تعرفين أخيرا ما هي المرأة".


إلا أن تعليق الضابط لم يمر سدى؛ فالمتحدثة باسم الجيش سينثيا سميث، قالت في تصريحات لصحيفة "USA TODAY"، إن اللفتنانت جنرال ثيودور مارتن، قائد مركز الأسلحة المشتركة، أوقف فولسكي في انتظار نتيجة التحقيق، بعد نشر تغريدة "يسخر" فيها من السيدة الأولى جيل بايدن بشأن قضية اجتماعية "ساخنة".

وقال خبراء للصحيفة إن رده كان خرقًا للياقة بالنسبة لضابط عسكري متقاعد مجدول اسمه ضمن رواتب البنتاجون، والذي من المفترض أن يبتعد عن مثل هذه الأمور.

وعين فولسكي في إطار برنامج البنتاجون كخبير يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لجلب "التفكير المستنير" إلى الجيش، وفقًا لوصف وزارة الدفاع للبرنامج. حصل على 50 ألفًا و46 دولارًا مقابل عمله من تشرين الثاني 2020 إلى آب 2021، وو18 ألفًا و952 دولارًا من أيلول 2021 إلى حزيران 2022، بحسب الجيش.
 
(العين)
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