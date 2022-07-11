Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء سريلانكا يؤكد: راجاباكسه سيستقيل.. وكذلك الحكومة

Lebanon 24
11-07-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-970330-637931465560012686.jpg
Doc-P-970330-637931465560012686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، الاثنين، إن الرئيس غوتابايا راجاباكسه أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

كما قال إن الحكومة بأكملها ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب وذلك في إطار مساعي السلطات لحل أزمة سياسية ناجمة عن أزمة اقتصادية عميقة.
Advertisement

وقال مكتب رئيس الوزراء، الذي عرض بالفعل تقديم استقالته في وقت سابق: "كل الوزراء الذين شاركوا في المناقشات اتفقوا -على أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب- سيكونون مستعدين لتسليم مسؤولياتهم إلى تلك الحكومة".
وقال رئيس البرلمان في وقت سابق، إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

وبقي متظاهرون في المقر الرسمي للرئيس راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الزعيمين رسمياً.

هذا واجتمعت الأحزاب السياسية المعارضة في سريلانكا، أمس الأحد، للتوافق على حكومة جديدة، وذلك غداة عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية، حيث اقتحم المتظاهرون منازل مسؤولين وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب جراء الأزمة الاقتصادية.

يذكر أن مكان تواجد الرئيس حالياً ليس معروفاً غير أن مكتبه أصدر بياناً قال إن غوتابايا راجابكسا أمر بالتوزيع الفوري لشحنة لغاز الطهي على الجمهور، مما يشير إلى أنه ما زال يعمل.

وازدادت الضغوط على كبار المسؤولين في سريلانكا، في حين أدى الانهيار الاقتصادي إلى نقص حاد بالمواد الأساسية، ما ترك المواطنين يكافحون للحصول على الغذاء والوقود والضروريات الأخرى.

وفي حال تنحي الرئيس ورئيس الوزراء، سيتولى رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا أبيواردينا منصب الرئيس المؤقت، وفقاً للدستور.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-07-11
11:00 | 2022-07-11
10:30 | 2022-07-11
10:14 | 2022-07-11
10:00 | 2022-07-11
09:15 | 2022-07-11
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website