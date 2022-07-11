بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

Advertisement

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوما يقضي بتعجيل إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.ويقضي المرسوم بإعطاء "جميع مواطني أوكرانيا ... الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات".ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقر، في أيار، لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين احتلت روسيا جزءا كبيرا منهما منذ هجومها على اوكرانيا.وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لموسكو إن هاتين المنطقتين ستصبحان جزءا من روسي، وفق ما ذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية".