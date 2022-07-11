وفاة 40 شخصا بأفغانستان جراء الكوليرا بينهم 15 طفلا

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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الكوليرا في إقليمي هلمند وزابول بجنوب أفغانستان، مضيفة أن بين القتلى 15 طفلا في ولاية هلمند.وتم تسجيل في اليومين الماضيين فقط، 120 إصابة بالكوليرا في المقاطعات الجنوبية من أفغانستان.وتحدث عدوى الكوليرا عادة من خلال المياه أو المأكولات البحرية الملوثة.ويصاحب المرض قيء وإسهال مما يسبب الجفاف وفشل الدورة الدموية.