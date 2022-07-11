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عربي-دولي

الكشف عن مكان تواجد الرئيس السريلانكي الهارب.. هل إنتقل الى دبي؟

Lebanon 24
11-07-2022 | 10:14
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نقل رئيس سري لانكا جوا إلى قاعدة عسكرية قريبة من المطار الدولي الرئيسي اليوم، على ما نقلت" وكالة الصحافة الفرنسية" عن "مسؤولين".

وكان الرئيس غوتابايا راجابكسا قد فر من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية السبت، قبل وقت قصير على قيام آلاف المحتجين باقتحام المجمع الرئاسي.
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بعد ساعات أعلن رئيس البرلمان أن راجابكسا سيستقيل الأربعاء لإفساح المجال أمام "انتقال سلمي للسلطة".

وكان الرئيس البالغ 73 عاما قد لجأ إلى منشأة تابعة للبحرية، حسبما أعلن مسؤول كبير في الدفاع لوكالة فرانس برس، قبل أن يُنقل إلى قاعدة كاتوناياكي، التي تتقاسم سياجا مشتركا مع مطار بندرنايكي الدولي.

وقال المسؤول إن راجابكسا "أُعيد مع حاشيته جوا إلى كولومبو على متن مروحيتين طراز بيل-412".

ولم يصدر بيان رسمي عن مكتب الرئيس بشأن مكان وجوده، لكن تقارير عدة لوسائل الإعلام المحلية تكهنت باحتمال توجهه إلى دبي في وقت لاحق اليوم.
 
بدوره كشف رئيس البرلمان السريلانكي ، ماهيندو يابو أبيواردن، عن مكان الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا. 

وبحسب موقع نيوزواير الإخباري ، قال رئيس البرلمان السريلانكي ، ماهيندو يابو أبيواردن، إن الرئيس غادر البلاد وسيعود إلى كولومبو يوم الأربعاء 13 .. رئيس الدولة الآن في دولة مجاورة".
المصدر: روسيا اليوم
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