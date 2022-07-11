المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أن الهدنة ما زالت صامدة

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن الهدنة في البلاد لا تزال صامدة لأكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم، نتج عنها انخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين.



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وأفاد بأنه ما زال يتلقى تقارير من كلا الجانبين بشأن حوادث مزعومة داخل اليمن، مؤكدا أن مكتبه يدعم الأطراف في إنشاء قنوات اتصال لمساعدتهم على إدارة تلك الحوادث المزعومة بطريقة سلمية. وفي كلمة أمام مجلس الأمن لاطلاعه على آخر التطورات وجهود السلام في اليمن، أوضح غروندبرغ أن "الانخفاض في أعداد الضحايا المدنيين يقدر بنسبة الثلثين مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة".وأفاد بأنه ما زال يتلقى تقارير من كلا الجانبين بشأن حوادث مزعومة داخل اليمن، مؤكدا أن مكتبه يدعم الأطراف في إنشاء قنوات اتصال لمساعدتهم على إدارة تلك الحوادث المزعومة بطريقة سلمية.

وأعلن غروندبرغ أنه بعد المناقشات مع الأطراف، شارك مكتبي اقتراحا جديدا بشأن الفتح التدريجي للطرق، "إلا أن حركة أنصار الله أبلغتنا أنها لا تقبل الاقتراح"، داعيا أطراف النزاع إلى "المشاركة بشكل عاجل وبناء مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى حتى يتمكن جميع اليمنيين من البدء في الشعور بالفوائد الملموسة للهدنة في حياتهم اليومية".