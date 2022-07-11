استقالة مستشار رئيس مكتب زيلينسكي

أعلن فيكتور أندروسيف، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ووزير الداخلية، استقالته من مناصبه.

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وكتب أندروسيف على قناته في "تليغرام": "استقلت من مكتب الرئيس ووزارة الداخلية".ولم يذكر أندروسيف أسباب قراره، لكنه أشار إلى أنه سيكشف عن التفاصيل "في وقت لاحق".