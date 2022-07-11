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عربي-دولي
عبد اللهيان: لا يمكن لبايدن أن يفرض وجهات نظر من طرف واحد
Lebanon 24
11-07-2022
|
15:30
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شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أنه لا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن أن يفرض وجهات نظر من طرف واحد عبر توجيه الاتهامات وفرض العقوبات.
وفي تصريح خلال لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما، قال عبد اللهيان: "نريد أن تعمل خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل جيد ونرغب بجدية التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام"، مشيرا إلى أن "إيران يجب أن تتمكن من الانتفاع الاقتصادي بمزايا الاتفاق النووي بصورة كاملة، وعلى الولايات المتحدة أن تدرك هذه الحقيقة جيداً في مجال اعطاء الضمانات".
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وأضاف: "في هذا الصدد ، لطالما قدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية مبادراتها الجديدة، ومع ذلك ، فإن الأميركيين لم يتصرفوا بشكل صحيح وعقلاني، لذلك يجب عليهم انتهاج الواقعية في فهمهم للموضوع"، مؤكدا أن "إيران مهتمة بالحصول على حصتها الطبيعية في سوق الطاقة لتتمكن من مساعدة المجتمع الدولي بهذا الصدد".
(روسيا اليوم)
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