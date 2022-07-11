Advertisement

عربي-دولي

الرئيس البولندي: زيلينسكي يعتزم منح البولنديين وضعا خاصا في أوكرانيا

Lebanon 24
11-07-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-970399-637931667290698830.jpg
Doc-P-970399-637931667290698830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قدم إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن منح المواطنين البولنديين وضعا خاصا.
 
أعلن رئيس بولندا أندريه دودا، متحدثا في يوم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون ضد مواطني الجمهورية قبل 79 عاما: "اليوم، أرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن منح البولنديين وضعا خاصا في أوكرانيا".
Advertisement

وأضاف: "اليوم، يمكن النظر إلى هذا على أنه موقف مخالف لما كان قبل 79 عاما، عندما حاولوا التخلص من البولنديين بأي ثمن".
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-07-12
01:01 | 2022-07-12
01:00 | 2022-07-12
00:47 | 2022-07-12
00:30 | 2022-07-12
00:00 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website