الرئيس البولندي: زيلينسكي يعتزم منح البولنديين وضعا خاصا في أوكرانيا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قدم إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن منح المواطنين البولنديين وضعا خاصا.

Advertisement

أعلن رئيس بولندا أندريه دودا، متحدثا في يوم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون ضد مواطني الجمهورية قبل 79 عاما: "اليوم، أرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن منح البولنديين وضعا خاصا في أوكرانيا".وأضاف: "اليوم، يمكن النظر إلى هذا على أنه موقف مخالف لما كان قبل 79 عاما، عندما حاولوا التخلص من البولنديين بأي ثمن".