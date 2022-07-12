29
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اتفاق بمجلس الأمن على تمديد تفويض معبر باب الهوى لـ6 أشهر.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
12-07-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توافق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي الاثنين على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبيةً لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام كامل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".
Advertisement
وانتهت مفاعيل هذه الآلية التي تتيح عبور المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مساء الأحد.
ويرتقب أن يصوّت مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لتأكيد تمديد الآلية مع توقّع تمديدها في كانون الثاني لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لـ"فرانس برس".
وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تُنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.
ويدعو مشروع القرار الذي صاغته أيرلنديا النرويج أيضاً إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بحلول 10 كانون الأول كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقاً من دمشق عبر خطوط الجبهة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة "فرانس برس": "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف".
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.
وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.
ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضواً بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).
والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة.
وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط له.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لؤي علامة في "عالم تاني".. وضع خلخالاً في قدمه وهكذا احتفل برفقة والدته جيهان (فيديو)
Lebanon 24
لؤي علامة في "عالم تاني".. وضع خلخالاً في قدمه وهكذا احتفل برفقة والدته جيهان (فيديو)
07:24 | 2022-07-11
11/07/2022 07:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
13:26 | 2022-07-11
11/07/2022 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
15:21 | 2022-07-11
11/07/2022 03:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
16:00 | 2022-07-11
11/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
12:00 | 2022-07-11
11/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-07-12
لمن تجاوز هذا العمر.. توصية أوروبية "هامة" تتعلق بـ "لقاح كورونا"!
03:30 | 2022-07-12
الولايات المتحدة والشرق الاوسط: أي مصلحة استراتيجية بعد؟
03:00 | 2022-07-12
عدد سكان الأرض سيتجاوز هذا الرقم الضخم قريبا!
02:30 | 2022-07-12
تطور عسكري "مهم" يصب في مصلحة روسيا.. ما هو؟
02:00 | 2022-07-12
من جديد ارتفاع في إصابات كوفيد بالصين..وتخوف من هذا الامر!
01:01 | 2022-07-12
"بـ تهمة الخيانة"...أوكرانيا تعلن اعتقال "جاسوس متعدد المهام" قدم للروس معلومات هامة!
فيديو
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
12/07/2022 12:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
12/07/2022 12:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
12/07/2022 12:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact