من جديد ارتفاع في إصابات كوفيد بالصين..وتخوف من هذا الامر!

وفي البر الرئيسي للصين، فرضت مدن شيان ولانتشو وهايكو عمليات إغلاق جزئية، وأغلقت الشركات غير الأساسية وفرضت اختبارات جماعية، وفرضت قيود على عدة ملايين من السكان.وفي ماكاو، وهي مدينة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، أغلقت السلطات أيضا الشركات غير الأساسية، بما في ذلك كازينوهاتها البالغ عددها 42 كازينو، والتي تعد المحركات الرئيسية لاقتصاد المدينة، وطلبت من السكان البقاء في منازلهم وعدم الخروج باستثناء شراء الطعام.وتأتي الإجراءات الأخيرة في أعقاب عمليات إغلاق في شنغهاي وبكين حيث احتجز ملايين الأشخاص في منازلهم في وقت سابق من هذا العام حيث تعاملت الصين مع أكبر تفش للفيروس.وظهرت حالات جديدة في شنغهاي بعد شهر بالكاد من رفع الإغلاق على مستوى المدينة، مما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر للعديد من السكان بالخضوع للاختبارات، وهي مقدمة محتملة لقيود أكثر صرامة.وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن استراتيجية الصين للقضاء على المرض أينما ظهرت تأتي مع عواقب اقتصادية واجتماعية، حيث تؤدي إلى إغلاق المجمعات السكنية أو الأحياء أو حتى مدن بأكملها لأيام أو أسابيع للقضاء حتى على حفنة من الحالات.وقد أدى ذلك إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي، والذي ظهرت آثاره عالميا مع تعطل سلاسل التوريد.وكان سكان ماكاو البالغ عددهم 680 ألف نسمة محميين نسبيا من الفيروس.وأبلغت المدينة عن حالتي وفاة وأقل من 2000 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء في عام 2020، وفقا لبيانات حكومية.وكانت الحكومة قد أغلقت بالفعل أجزاء من المدينة في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب البنوك والمباني الحكومية والحدائق وحمامات السباحة. كان على جميع السكان الخضوع لجولات من الاختبارات الإلزامية.ولكن حتى الآن، تجنبت ماكاو إغلاق الكازينوهات، منذ آخر مرة أصدرت فيها القرار، في شباط 2020، لمدة 15 يوما.وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن الحالات ترتفع بالصين بشكل يثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من تكرار الإغلاق الذي فرضته شنغهاي لمدة شهرين والذي أربك سلاسل التوريد العالمية وأغرق الآمال في أن تحقق البلاد أهداف النمو الاقتصادي المرسومة.وتعد مقاطعة آنهوي بوسط البلاد، وهي شركة منتجة للصلب والسيارات وأجهزة الكمبيوتر، الأكثر تضررا، على الرغم من أن الحالات اليومية الجديدة تبدو وكأنها تنخفض مع 39 حالة فقط يوم الاثنين، انخفاضا من ذروة بلغت 292 حالة قبل أكثر من أسبوع.وكان الزعيم الصيني، شي جين بينغ، قد أشاد بفعالية سياسات البلاد الخالية من كوفيد في احتواء تفشي المرض الناجم عن متغيرات أوميكرون شديدة العدوى، والتي فشلت دول أخرى في السيطرة عليها.ولكن بالنظر إلى أن خمس مناطق فقط من أصل 31 منطقة على مستوى المقاطعات أبلغت عن صفر حالات منذ انتهاء الإغلاق في شنغهاي رسميا في 1 تموز، فإن منع تفشي المرض مرة أخرى دون إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد سيكون تحديا شاقا، وفقا لوول ستريت جورنال.وقالت السلطات في شنغهاي، يوم الأحد، إن المدينة عثرت على أول عدوى منقولة محليا من المتغير الفرعي أوميكرون "BA.5" الذي تم تتبعه إلى حالة من خارج الحدود.وهذا المتغير هو حاليا السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر النسخة الأكثر عدوى حتى الآن من "أوميكرون" بسبب قدرتها على التهرب من المناعة التي تراكمت بسبب العدوى واللقاحات السابقة.وتراجعت مؤشرات الأسهم المرتبطة بالصين يوم الإثنين حيث قام المستثمرون بتقييم المخاطر المحتملة على اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل وثقة المستهلك.وفي الوقت الذي تكافح فيه بكين لاحتواء عودة ظهور حالات كوفيد-19 الجديدة، أطلقت المدينة أكثر من 9000 محطة اختبار لفحص الأشخاص بانتظام.ويقول علماء الفيروسات إن "BA.5" مثير للقلق لأن العدوى المتكررة، حتى مع وجود أعراض خفيفة فقط أو لا شيء على الإطلاق، تزيد من خطر حدوث مضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.