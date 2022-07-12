لمن تجاوز هذا العمر.. توصية أوروبية "هامة" تتعلق بـ "لقاح كورونا"!

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أوصت المفوضية ووكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، للحد من "الموجة واسعة النطاق" الجديدة.وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس: "أدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الجرعة المعززة الثانية فوراً لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص المعرضين للخطر، وأدعو جميع الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح".وتسري التوصية أيضًا على جميع الأشخاص المعرضين للخطر، على ما ذكر بيان مشترك أصدره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة الأدوية الأوروبية.وفي نيسان الماضي، أوصت وكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي بتلقي الجرعة الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.