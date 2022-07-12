Advertisement

عربي-دولي

الغرب يعد روسيا بمزيد من العقوبات.. وموسكو ترد: عملات سامّة!

Lebanon 24
12-07-2022 | 00:47
A-
A+
Doc-P-970485-637932096458728022.jpg
Doc-P-970485-637932096458728022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والغذاء إثر تداعيات العملية العسكرية الروسية منذ أشهر، وبينما تؤكد موسكو أن إلغاء القيود حل للأزمة، يعدها الغرب بمزيد من العقوبات.
 
فقد أفادت مصادر مطّلعة بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في الأسابيع المقبلة، وفقاً لتقرير نقلته وكالة "بلومبرغ".
Advertisement

عقوبات جديدة خلال أسابيع
وأشارت المعلومات إلى أن بعض الدول تريد من الاتحاد فرض عقوبات تمس قطاع الغاز الروسي، في حين لا تدعم معظم الدول مثل هذه الخطوة.

بينما لفتت تقارير إعلامية إلى أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو قد تشمل قيوداً على استيراد الذهب.

أتت هذه التطورات بينما تؤكد روسيا أن رفع العقوبات عنها هو الطريقة الأمثل لحلحلة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي ضربت العالم مؤخراً.
 
موسكو: عملات سامّة!
فقد اعتبر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن إلغاء القيود التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء.

ودعا الوزير الروسي إلى توسيع نطاق ممارسة دفع ثمن السلع المصدرة بالروبل إلى أقصى حد ممكن.

كما لفت إلى أن شراء العملة بموجب قانون الميزانية، إذا تم تجديده، يجب أن يتم بعملات الدول الصديقة. فالدولار واليورو عملتان سامّتان لروسيا، وفق تعبيره.
 
أكثر دولة معاقبة
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24  شباط الماضي، تسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو، إلى أن تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط من اندلاع المعارك.

وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

كما أصبحت روسيا أكثر بعقوباتها من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا.

ورغم انقسام الآراء الغربية حول مدى تأثير العقوبات على روسيا وسط تشاؤم أوروبي من جدواها، إلا أن "أصدقاء كييف" لا يرون أفضل منها طريقة لوقف التمدد الروسي في أوكرانيا إلا عبر معاقبة موسكو وإغراق جارتها بالأسلحة.
 
(العربية)
 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-07-12
03:30 | 2022-07-12
03:00 | 2022-07-12
02:30 | 2022-07-12
02:00 | 2022-07-12
01:30 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website