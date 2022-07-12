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عربي-دولي
"بـ تهمة الخيانة"...أوكرانيا تعلن اعتقال "جاسوس متعدد المهام" قدم للروس معلومات هامة!
Lebanon 24
12-07-2022
|
01:01
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أعلنت المخابرات الأوكرانية اعتقال مَن قالت إنه جاسوس يعمل لصالح القوات الروسية والانفصاليين في مدينة زاباروجيا جنوبي البلاد، في أحدث حلقة من مسلسل الجاسوسية الذي يرافق الحرب منذ اندلاعها في شباط الماضي.
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وذكرت خدمة أمن أوكرانيا، وهي إحدى أجهزة الاستخبارات في البلاد، أن "الجاسوس" قدم للروس معلومات عن مواقع القوات الأوكرانية، وفق ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأضافت أنه من سكان مدينة أوديسا الجنوبية المطلة على البحر الأسود، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله في مدينة زاباروجيا المجاورة، بينما كان يحاول السفر إلى جمهورية دونيتسك الانفصالية في الشرق.
وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، فإن "الجاسوس" تواصل مع قيادة جمهورية دونيتسك الانفصالية، ونظم حملة تبرعات لجيشها.
وفي وقت لاحق، كان من المفترض أن يسافر إلى أراضي تلك الجمهورية من أجل أداء القسم هناك.
وقال الجهاز الأمني إنه كانت بحوزة "الجاسوس" معلومات عن حشود القوات الأوكرانية وتحركاتها في منطقة أوديسا، مشيرة إلى أنه حصل عليها عن طريق اتصالاته مع الحكومة المحلية هناك.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط الماضي، أعلنت كييف كشف عدد كبير من الجواسيس، من بينهم مسؤولون كبار.
وكان أبرزهم دينيس كيريف عضو الوفد الأوكراني الذي حضر الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا في الأسابيع الأولى للحرب في بيلاروسيا، وقتل خلال عملية اعتقاله بتهمة "الخيانة العظمى".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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