هل بدأ الغرب ينفد من الذخيرة المطلوبة لدعم أوكرانيا؟

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في أيار، عندما طلبت واشنطن 1300 صاروخ من نوع ستينغر المضاد للطائرات لتحل محل تلك المرسلة إلى أوكرانيا، أجاب الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon، الشركة الدفاعية التي تصنعها: "سيستغرق الأمر بعض الوقت".وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "في غضون ذلك، أرسلت باريس 18 مدفع هاوتزر قيصر إلى كييف - ربع إجمالي مخزونها من المدفعية عالية التقنية - لكن الشركة الفرنسية Nexter ستستغرق حوالي 18 شهرًا لصنع مدافع جديدة. كشفت حرب أوكرانيا عن قلة مخزونات الدفاع الغربية - خاصة الإمدادات غير المبهرة ولكنها ضرورية مثل قذائف المدفعية التي كانت الدعامة الأساسية للقتال. إن نقص القدرة الإنتاجية ونقص العمالة وسلاسل التوريد - خاصة رقائق الكمبيوتر - تعني فترات زمنية طويلة لتجديدها. ويقول مسؤولون دفاعيون ومحللون إن هذا النقص يكشف عن رضا الغرب عن التهديدات المحتملة منذ نهاية الحرب الباردة، والتي تظهر الآن من خلال الرغبة في دعم أوكرانيا بالدعم العسكري. ويضيفون أن الالتزام المفرط وغير العقلاني المتعلق بالأسلحة العالية التقنية والتصنيع الخالي من الهدر قد حجب أهمية الحفاظ على مخزون من المعدات الأساسية. قال جيمي شيا، المدير السابق لتخطيط السياسات في حلف الناتو، وهو الآن زميل مشارك في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية بريطانية، "لقد كانت أوكرانيا درسًا في كيفية كسب الحرب في كثير من الأحيان من خلال العناصر الكلاسيكية للمدفعية والقوات البرية والاحتلال. إن التوازن العسكري الذي تأرجح من القديم إلى الجديد يحتاج إلى العودة إلى الوراء"."وتابعت الصحيفة، "قد تؤثر هذه الندرة الآن على قدرة الغرب على إمداد المجهود الحربي الذي تبذله كييف. على سبيل المثال، فإن إجمالي الإنتاج الأميركي السنوي من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، ستنفد في أقل من أسبوعين من القتال في أوكرانيا، وفقًا لأليكس فيرشينين، خبير المشتريات الأميركي الذي قال إن الصراع يمثل "عودة الحرب الصناعية". قال شيا "إنها مثل أزمة القذائف الكبيرة في الحرب العالمية الأولى"، مستذكرا فضيحة عام 1915 عندما أدى استخدام المدفعية الهائل في حرب الخنادق إلى استنفاد المخزونات البريطانية، وهو نقص أدى إلى خسائر كبيرة في القوات واستقالة رئيس الوزراء هيربيرت هنري أسكويث. قال بن والاس، وزير دفاع المملكة المتحدة، إن الدول الغربية ستكافح لشن حرب مطولة مماثلة للهجوم الروسي على أوكرانيا لأن مخزونات الذخيرة لديها "غير كافية للتهديدات التي نواجهها". خلال محاكاة لعبة الحرب العام الماضي، نفدت ذخيرة المملكة المتحدة بعد ثمانية أيام. لا أحد يعتقد أن الغرب على وشك أن يستنفد أسلحته الأساسية من خلال إمداد أوكرانيا. يقول المسؤولون إن معظم المعدات المقدمة إلى أوكرانيا لا تزال متاحة أو يمكن استبدالها بأنظمة مماثلة. إن ميزانية الدفاع الروسية للعام الماضي البالغة 66 مليار دولار تتضاءل أمام ميزانية أعضاء الناتو الإجمالية التي تزيد عن 1.1 تريليون دولار".وأضافت الصحيفة، "ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من إنفاق الناتو كان على أنظمة متقدمة، مثل الطائرات المقاتلة، التي لم يتم نشرها من قبل الغرب في هذا الصراع. كان الكثير من الدفاع الغربي على مدار العشرين عامًا الماضية موجهًا نحو محاربة التمردات المضادة في الشرق الأوسط بدلاً من الاستعداد لمعارك الدبابات والمدفعية الثقيلة مثل تلك في أوكرانيا. ومما زاد من تفاقم مشكلات الإمداد التركيز المستمر منذ عقود على التصنيع الهزيل والكفاءة المالية والاندماج الصناعي، الأمر الذي عمل ضد المخططين العسكريين الحريصين على الاحتفاظ بمخزونات الأسلحة المكلفة. في المملكة المتحدة، أدى انخفاض المخزونات إلى اضطرارها مؤخرًا إلى شراء مدافع هاوتزر من طرف ثالث لإرسالها إلى أوكرانيا، التي يُقال إنه تاجر بلجيكي خاص. في الولايات المتحدة، يعمل البنتاغون مع خمسة مقاولين دفاعيين رئيسيين فقط. في التسعينيات، كان العدد 51. قال أحد مستشاري الدفاع الغربيين: "كانت الحكمة السائدة منذ فترة طويلة هي أن الغرب لن يخوض حربًا صناعية مرة أخرى". وأضاف: "ونتيجة لذلك، لم يحتفظ أحد تقريبًا بالقدرة على زيادة الإنتاج الوطني للمعدات الرئيسية"."وبحسب الصحيفة، "يسعى مصنعو الأسلحة الغربيون جاهدين لتأمين الإمدادات من المكونات والمواد النادرة لصنع أسلحة وذخائر كانت بالكاد مطلوبة حتى وقت قريب. وفقًا لشركة Raytheon، لم تعد بعض المكونات الإلكترونية لصواريخ "ستينغر"، التي تم تصنيعها مؤخرًا على نطاق واسع قبل 20 عامًا، متوفرة تجاريًا. قال أليكس كريسويل، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في المملكة المتحدة، التي تصنع صواريخ NLAW المضادة للدبابات التي حظيت بالثناء في أوكرانيا، إن "المملكة المتحدة كانت تستنزف مخزونات الدفاع ولكنها لا تستثمر بما يكفي لتجنب التقادم". أما بالنسبة لأنظمة الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاق التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن والتي ناشدت كييف من أجلها حتى تتمكن من شن ضربات خلف خطوط العدو، فقد أرسلت الولايات المتحدة حوالي ثلث إجمالي مخزونها من 20.000 إلى 25.000 صاروخ. قال مارك كانسيان، المسؤول السابق في البنتاغون الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه لا يمكن استبدال هذه الإصدارات القديمة بسهولة لأنها تستخدم أسلحة عنقودية محظورة في رؤوسها الحربية".وتابعت الصحيفة، "وأضاف مسؤولون ومحللون أن روسيا تعاني أيضًا من مشكلات في الإمداد. يقال إن الشركة المصنعة للدفاع UralVagonZavod تجري نوبات ثلاثية لتجديد الدبابات القديمة. يتم تجديد إمدادات الذخيرة جزئيًا من مستودع تخزين ضخم في بيلاروسيا. كان الخبراء العسكريون يدرسون الصراع في أوكرانيا بحثًا عن رؤى حول طبيعة الحرب الحديثة. الدرس "الأول" حتى الآن هو أهمية الحفاظ على المخزونات الأساسية، كما قال جاك واتلينج، زميل باحث أول في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية. وأضاف: "هذا ليس جديدًا، لكنه شيء عقدنا العزم على تجاهله لفترة طويلة جدًا"."