الأكبر منذ تفشي "كورونا".. إليكم خارطة بالأرقام لموسم حج 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899353) حاجًّا وحاجة، منهم (779919) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

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وتشير الأرقام إلى أن عدد الحجاج الرجال بلغ 486458 حاجاً (54.09% من مجموع الحجاج)، بينما بلغ عدد الحاجات النساء 412895 حاجّة (45.91% من مجموع الحجاج).

أما نسب الحجاج بحسب الدول، فجاءت على النحو التالي:



1- 21.4% من الدول العربية

2- 53.8% من الدول الآسيوية

3- 11.6% من دول أوروبا وأميركا وأستراليا

4- 13.2% من الدول الأفريقية

وخلال العام 2019، شارك 2.5 مليون مسلم في مناسك الحج، بينما في العام 2020 شارك بضعة آلاف بسبب تفشي وباء كورونا. أما في العام 2021، فقد شارك 60 ألف مواطن ومقيم، بينما في العام 2022 شارك 899353 حاجاً.